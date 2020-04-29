Лидер КНДР появился на публике после 20-дневного отсутствия

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Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын присутствовал на церемонии открытия Сунчхонского завода фосфорных удобрений, которая состоялась первого мая. Как сообщило второго мая агентство ЦТАК, он «лично перерезал ленту, символизирующую завершение строительства», после чего «махал рукой ликующим строителям». Как отмечается в сообщении, Ким Чон Ын осмотрел несколько производственных участков, ознакомившись с процессом переработки сырья, производства жёлтого фосфора, аммонийно-фосфорных удобрений и процессом упаковки. Он «выразил удовлетворение чудесным творением» и «изложил задачи и пути развития химической промышленности в правильной ориентации, как того требует новый век». Сообщение проиллюстрировано фотографиями церемонии открытия завода. Из них следует, что Ким Чон Ына сопровождали его сестра Ким Ё Чжон, премьер Кабинета министров КНДР Ким Чжэ Рён и заместитель председателя Трудовой партии Кореи Пак Пон Чжу. Между тем, на церемонии не было председателя Президиума Верховного народного собрания КНДР Чхве Рён Хэ – второго по значимости лица в северокорейском руководстве. Северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провёл заседание Политбюро ЦК ТПК. Он отсутствовал 12 апреля на ежегодной сессии Верховного народного собрания, а 15 апреля впервые за годы своего правления не принял участие в церемонии по случаю Дня Солнца – дня рождения его деда, основателя КНДР Ким Ир Сена. Всё это породило слухи о возможной болезни Ким Чон Ына.