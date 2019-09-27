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Корея: Юг-Север

На межкорейской границе произошла перестрелка

Write: 2020-05-04 09:35:44Update: 2020-05-04 18:01:46

Photo : YONHAP News

3 мая в 7:41 утра по местному времени с северокорейской стороны были произведены несколько выстрелов в сторону южнокорейского наблюдательного поста. Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, инцидент произошёл в центральной части демаркационной линии. Южнокорейские военные, в соответствии с инструкцией, предупредили через громкоговорители об открытии ответного огня и ответили двумя очередями по 10 выстрелов каждая. О жертвах и повреждениях объектов на территории РК не сообщается. Причинён ли какой-либо ущерб северокорейской стороне, неизвестно. Объединённый комитет начальников штабов пытается выяснить обстоятельства происшедшего. Южнокорейские военные не считают, что имела место преднамеренная провокация. При этом налицо нарушение межкорейского соглашения в военной области от 19 сентября 2018 года. В соответствии с ним, две Кореи создали сухопутную, морскую и наземную буферные зоны, договорились прекратить все враждебные действия. По межкорейской линии связи на Север отправлено требование объяснить причину инцидента.
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