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Экономика

Рост потребительских цен в РК в апреле – 0,1%

Write: 2020-05-04 11:22:10Update: 2020-05-04 17:09:15

Рост потребительских цен в РК в апреле – 0,1%

Photo : YONHAP News

Рост потребительских цен в РК в апреле составил 0,1%, что оказалось самым низким показателем за последние шесть месяцев. Уровень инфляции оказался ниже, чем ожидалось. Участники недавнего опроса, проведённого агентством Yonhap Infomax, предсказали рост потребительских цен в апреле в среднем на 0,34%.    Базовая инфляция, которая не учитывает рост цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, составила 0,3% в годовом исчислении. Это самый низкий показатель базовой инфляции с сентября 1999 года. Стоимость  коммунальных услуг повысилась в прошлом месяце на 0,3% в годовом исчислении, цены на сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию выросли за тот же период на 2,9%, а на переработанные продукты питания - на 1,3%. При этом цены на автомобили снизились на 2,2% в результате налоговых льгот, направленных на стимулирование потребления.   Замедление инфляции может дать Банку Кореи больше возможностей для смягчения денежно-кредитной политики.
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