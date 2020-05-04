3 мая в РК не выявлено новых случаев заражения вирусом COVID-19

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3 мая, в преддверии смягчения режима социального дистанцирования, в РК не выявлено новых случаев заражения вирусом COVID-19. Все 8 новых случаев инфекции обнаружены на пограничных контрольно-пропускных пунктах. По состоянию на полночь 4 мая общее число инфицированных с момента обнаружения вируса на территории страны - 10.801 человек. Об этом сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний. Внутри страны не фиксируется новых случаев инфекции уже в третий раз с конца апреля, и это даёт основания считать, что вспышка вируса COVID-19 в РК практически ликвидирована. За сутки 3 мая в РК умерли два человека с подтверждённым вирусом COVID-19, а общее число умерших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 252 человека. Общий коэффициент смертности составляет 2,33%. В связи с сокращением числа новых случаев заражения вирусом COVID-19 министерство образования РК приняло в понедельник решение возобновить занятия в школах в обычном режиме. В соответствии с планом министерства, 13 мая начнутся занятия у учеников третьих классов старших школ. Неделю спустя, 20 мая, сядут за парты ученики вторых классов старших школ, третьих классов средних школ, первых и вторых классов начальных школ. 27 мая к занятиям приступят ученики первых классов старших школ, вторых классов средних школ, третьих и четвертых классов начальных школ. С первого июня начнутся занятия в первых классах средних школ, пятых и шестых классах начальных школ. Учебный год в южнокорейских школах начинается в марте, но из-за пандемии COVID-19 он начался на пять недель позднее в дистанционном режиме.