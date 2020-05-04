В РК начинается выплата единовременных чрезвычайных пособий

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В понедельник в РК началась выплата единовременных чрезвычайных пособий гражданам страны, оказавшимся в тяжёлом положении из-за пандемии вируса COVID-19. Пособия выплачиваются наличными тем домохозяйствам, в которых каждый член семьи получает социальную, базовую пенсию или пенсию по инвалидности. К такой категории относится 2 млн 800 тыс домохозяйств или 13% всех южнокорейских домохозяйств. К такой категории относится 2 млн 800 тыс домохозяйств или 13% всех южнокорейских домохозяйств. Они получат помощь без прохождения отдельной процедуры подачи заявления. Остальные смогут подать электронную заявку с 11 мая, чтобы получить выплату в виде подарочных сертификатов, кредитных или дебетовых карт. С 18 мая заявку можно будет подать в районных центрах обслуживания населения и местных администрациях. В таком случае выплата будет произведена в виде или банковских карт.