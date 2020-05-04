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С 8 мая южнокорейские военнослужащие снова смогут брать отпуска. Такое решение было принято министерством обороны РК 4 мая в связи с постановлением правительства о переходе с режима социального дистанциирования на режим повседневного карантина. Посещение военнослужащих на территории военных баз будет разрешаться постепенно с учётом эпидемической ситуации в стране. Ограничение на отпуска было введено министерством обороны 22 февраля после того, как среди военнослужащих был подтверждён первый случай вируса COVID-19. С 22 марта в вооружённых силах РК не было обнаружено ни одного нового больного, поэтому с 24 апреля военным частично разрешили выход за пределы баз. Ранее министерство обороны требовало придерживаться ещё более строгих мер, чем меры правительства. С 24 апреля среди военнослужащих не было зафиксировано ни одного случая заболевания.