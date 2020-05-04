Чистая прибыль крупнейших компаний РК снизилась на 48%

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Комитет по добросовестной конкуренции обновил ежегодный список крупнейших южнокорейских компаний с активами более 5 трлн вон (4 млрд долларов). Их чистая прибыль снизилась в этом году на 48% по сравнению с прошлым годом. Кроме того, из-за ухудшившихся финансовых условий средний уровень задолженности среди компаний вырос на 3,9%, что наблюдается впервые с 2011 года. Группа компаний Doosan приступила к продаже своих филиалов из-за неплатёжеспособности дочерней Doosan Heavy Industries, а компании Hanjin, Kumho Asiana, Aekyung находятся на грани выживания из-за кризиса всей мировой авиаиндустрии. В прошлом месяце объём экспорта южнокорейских компаний снизился на 24%. Такая тенденция, вероятно, продолжится, так как основные экономики мира до сих пор переживают последствия пандемии. По прогнозам Корейского института промышленной экономики и торговли, во втором квартале объём экспорта южнокорейских производителей снизится до уровня первого квартала 2009 года, когда РК переживала последствия мирового финансового кризиса.