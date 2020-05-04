Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Экономика

МВФ: В РК ожидается снижение ВВП на душу населения

Write: 2020-05-04 14:20:26Update: 2020-05-04 14:27:08

МВФ: В РК ожидается снижение ВВП на душу населения

Photo : YONHAP News

По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), в РК ожидается падение ВВП на душу населения по паритету покупательской способности. По сравнению с прошлым годом данный показатель может сократиться на 1,3%. Если прогнозы экспертов МВФ окажутся верными, то падение произойдёт впервые за 22 года после экономического кризиса 1998 года. Аналогичные прогнозы сделаны и для ряда других стран мира, включая США, Японию, Евросоюз. Исключением стал только Китай: одну из крупнейших экономик мира ожидает рост ВВП по паритету покупательской способности на 0,9%. В целом падение этого показателя ожидает гораздо больше стран, чем во время всемирного кризиса 2009 года, говорится в отчёте. В 2008-2009 годах ВВП по паритету покупательской способности составил в РК 2,2% и 0,3%, а в 2012 году во время финансового кризиса в Европе – 1,9%. ВВП по паритету покупательской способности на душу населения отражает реальную покупательскую способность граждан с учётом рыночных цен определённой страны. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >