Сохранение рабочих мест и восстановление внутреннего потребления – первоочередные задачи правительства РК

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Активизация внутреннего спроса путём сохранения рабочих мест и роста потребления – первоочередная задача правительства. Об этом заявил премьер-министр РК Чон Сэ Гюн, выступая 4 мая на заседании кабинета министров. По его словам, внутренняя экономика ежедневно сталкивается с растущими трудностями. Так, в марте количество граждан, занятых в частном секторе, сократилось примерно на 230 тыс. человек по сравнению с мартом прошлого года, а производство компаний сферы услуг сократилось в марте на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Это самое большое снижение показателя с начала сбора соответствующей статистики. Для поддержания внутренней экономики правительство РК рассматривает возможность чрезвычайных выплат категориям населения, не защищённым страхованием занятости, а также молодёжи, находящейся в поисках работы. Чон Сэ Гюн отметил, что правительство принимает особые меры, но масштабность нынешнего кризиса требует смелых и активных действий. По этой причине премьер-министр попросил соответствующие министерства своевременно подготовить дополнительные меры, направленные на активизацию экономики и создание рабочих мест.