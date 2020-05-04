Samsung Electronics инвестировала рекордную сумму в научные исследования и разработки

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В первом квартале этого года компания Samsung Electronics инвестировала в научные исследования и разработки 5 трлн 360 млрд вон (4 млрд 369 млн долларов). Это рекордная сумма за всю историю компании и 9,7% товарооборота за первый квартал этого года. Предыдущий рекорд по объёму инвестиций был поставлен в четвёртом квартале 2018 года, когда сумма инвестиций была на 40 млрд вон меньше. Общая сумма инвестиций в прошлом году впервые превысила в компании 20 трлн вон и составила 8,8% общего товарооборота. Примечательно, что такое решение было принято руководством Samsung Electronics несмотря на пандемию вируса COVID-19. Ожидается, что во втором квартале показатели компании снизятся из-за последствий пандемии, однако в 2020 году объём инвестиций в научные исследования и разработки, скорее всего, снова превысит 20 трлн вон.