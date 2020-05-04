Президент РК устроил для детей виртуальную экскурсию по своей резиденции

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Пятого мая, когда в РК отмечается День детей, президент РК Мун Чжэ Ин провёл для представителей подрастающего поколения виртуальную экскурсию по своей резиденции Чхонвадэ. Она состоялась вместо традиционного приёма, который глава государства обычно проводит в День детей на лужайке перед резиденцией. В связи с пандемией вируса COVID-19 массовые мероприятия с участием детей отменены. Президент Мун Чжээ Ин и первая леди Ким Чон Сук приняли участие в специальном праздничном клипе, снятом в формате популярной видеоигры Minecraft. Кроме виртуальной экскурсии, вниманию детей предложили краткий брифинг представителя Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, посвящённый ситуации с распространением вируса COVID-19. В своём обращении к детям глава государства выразил сожаление по поводу того, что вот уже третий месяц они не могут приступить к занятиям в школах в обычном режиме. «Мы преодолеваем пандемию, благодаря вашему терпению. Мы все герои», - сказал президент. Первая леди напомнила детям, что мытьё рук и ношение масок являются важными способами борьбы с вирусом. Как сообщили в администрации президента, видеоклип будет выпущен также с английскими субтитрами.