Число новых случаев заражения вирусом COVID-19 в РК – минимальное за последние 77 дней

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За сутки 4 мая в РК выявлены 3 новых случая заражения вирусом COVID-19. Это минимальное количество заболевших с 18 февраля, то есть, за 77 дней. Причём все вновь заболевшие въехали в страну из-за рубежа. Общее количество инфицированных с момента появления в РК вируса COVID-19 составило 10.804 человека. По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 4 мая в РК умерли два человека с подтверждённым вирусом COVID-19, а общее число умерших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 254 человека. Общий коэффициент смертности составляет 2,35%. Из медицинских учреждений по окончании лечения выписаны ещё 66 человек, а общее число выздоровевших составило 9.283 человека. Таким образом, вылечились 85,9% пациентов с COVID-19. Учитывая замедление распространения вируса, правительство страны приняло решение смягчить карантинные меры, заменив режим социального дистанцирования повседневным карантином. Со следующей недели школьники начнут поэтапно приступать к занятиям в обычном режиме.