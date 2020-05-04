Мун Чжэ Ин: Единовременная чрезвычайная помощь послужит катализатором для оживления экономики

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Единовременная чрезвычайная помощь домохозяйствам послужат катализатором для оживления отечественной экономики, ослабленной пандемией вируса COVID-19. Об этом заявил президент РК Мун Чжэ Ин в ходе состоявшегося в понедельник совещания с сотрудниками администрации. Правительство сделает всё возможное для того, чтобы первые в истории страны подобные выплаты были осуществлены быстро и удобно»,- отметил глава государства. Первоначально правительство планировало оказать помощь 70% жителей страны с доходами ниже средних. Позднее круг получателей помощи был расширен на все домохозяйства. Отказ от обеспеченных граждан страны от полагающейся им помощи – это «добровольный выбор, не может быть и не должно быть принуждения», - отметил Мун Чжэ Ин, добавив, что пожертвованные средства будут использованы для поддержания занятости и помощи тем, кто потерял работу.