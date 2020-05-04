Глава МИД РК обсудила ситуацию с пандемией COVID-19 с коллегами из Шри-Ланки и Чехии

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва обсудила в понедельник по телефону ситуацию с пандемией вируса COVID-19 со своими коллегами из Шри-Ланки и Чешской Республики. В ходе беседы с Динешем Гунаварденой глава южнокорейского МИД отметила, что в результате общенациональных усилий эпидемическая ситуация в стране стабилизируется. Глава МИД Шри-Ланки выразил надежду на расширение сотрудничества в борьбе с вирусом. Стороны согласились также с необходимостью активизировать экономические и гуманитарные обмены, несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19. В ходе разговора с главой чешского МИД Томасом Петричеком упоминалось, что в этом году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Томас Петричек дал высокую оценку южнокорейской системе борьбы с пандемией COVID-19. Он выразил благодарность за поставку южнокорейских тест-систем и обмен информацией о карантинных мерах. Министры высоко оценили эффективность совместных усилий по успешной эвакуации чешских граждан из Австралии и Новой Зеландии на специальном рейсе Korean Air. Этот же самолёт использовался для доставки домой южнокорейских граждан из Чехии.