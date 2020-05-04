Пхеньян критикует Сеул за распространение «лживых новостей»

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Северокорейский пропагандистский сайт «Мэари» подверг критике южнокорейские СМИ за распространение «лживых новостей». Подобные действия «приводят людей в замешательство», - говорится в статье, которая опубликована во вторник. Южнокорейские консервативные СМИ обвиняются в том, что они «манипулируют общественным мнением путём преднамеренной фальсификации фактов о конкретном субъекте или группе с целью достижения определённых политических и экономических целей». При этом отмечается, что такие новости быстро распространяются благодаря социальным сетям и другим онлайн-платформам. Какие именно новости имеются в виду, в статье не говорится, но легко понять, что в Пхеньяне недовольны многочисленными публикациями, связанными со слухами о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чон Ына, который исчез из поля зрения мировых СМИ почти на три недели.