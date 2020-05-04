Южнокорейские домохозяйства начали получать единовременную чрезвычайную помощь

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4 мая в РК началась выплата домохозяйствам единовременной чрезвычайной помощи, направленной на преодоление экономических последствий пандемии COVID-19. На первом этапе выплат они предоставляются наиболее нуждающимся жителям страны, которые получают социальную, базовую пенсию или пенсию по инвалидности. К такой категории относится 2 млн 800 тыс. семей или 13% всех южнокорейских домохозяйств. В первый день выплат их общая сумма составила 1 трлн 290 млрд вон (1 млрд 50 млн долларов). Около 30 тысяч домохозяйств, относящихся к категории наиболее нуждающихся, не смогли получить помощь из-за ошибок в документах, в том числе, в номерах банковских счетов. Однако, как сообщили в министерстве внутренних дел и безопасности, которое контролирует выплаты, эти домохозяйства получат причитающиеся им средства не позднее 8 мая. Выплаты другим домохозяйствам начнутся 11 мая в виде кредитных, дебетовых карт и товарных купонов. Для того, чтобы получить помощь, они должны подать заявление.