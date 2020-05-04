Южнокорейские предприятия сократили выбросы вредных веществ на 15,9%

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Объём выбросов вредных веществ южнокорейскими предприятиями в 2019 году существенно сократился по сравнению с предыдущим годом. Как сообщили в вторник в министерстве экологии, проверка 631 предприятия, чьи домовые трубы оборудованы системами телемониторинга, показала, что в 2019 году они выбросили 278 тыс. тонн вредных веществ. Это на 15,9% меньше, чем в 2018 году. В министерстве объяснили столь резкое сокращение выбросов активными мерами по борьбе с микропылью, включая ужесточение стандартов по допустимым уровням выбросов и остановку устаревших тепловых электростанций. 40% общего количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в прошлом году приходилось на электростанции, за которыми следуют цементные заводы, металлургические и нефтехимические предприятия. Электростанции сократили выбросы на 330 тысяч тонн. За ними следуют нефтехимические, металлургические и цементные заводы.