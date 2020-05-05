В РК начал действовать режим повседневного карантина

Photo : YONHAP News

В среду, шестого мая, действовавший ранее в РК режим социального дистанцирования заменён на более мягкий режим повседневного карантина. Как напомнили в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, решение о смягчении карантинного режима принято в связи с тем, что ситуация с распространением вируса COVID-19 постепенно выходит на контролируемый уровень. В этой связи постепенно снимается запрет на проведение массовых мероприятий при условии, что их организаторы будут гарантировать соблюдение карантинных правил. Кроме того, постепенно возобновляется работа государственных учреждений культуры -национальных парков, музеев и галерей. Между тем, повседневный карантин не означает возвращения к обычной жизни. В соответствии с новыми требованиями, при наличии симптомов респираторного заболевания необходимо соблюдать домашний карантин в течение трёх-четырёх дней. Находясь в общественных местах, следует по-прежнему соблюдать дистанцию порядка двух метров, регулярно мыть руки, проводить дезинфекцию помещений и выходить из дома в защитных масках.