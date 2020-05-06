Джон Рэтклифф: Ядерная проблема КНДР по-прежнему вызывает беспокойство

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Наличие у Пхеньяна ядерного оружия и создание системы для его запуска по-прежнему вызывают беспокойство. Об этом заявил кандидат на пост директора Национальной разведки США конгрессмен Джон Рэтклифф, выступая во вторник на слушаниях в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США. Он назвал ряд факторов, угрожающих США. Прежде всего, это риск утечки секретных данных через технологии 5G. Другой не менее важный фактор, по его словам, - это роль Китая в проблеме распространения вируса COVID-19. Упомянув о проблемах, связанных с Россией, информационной безопасностью, терроризмом и Ираном, Рэтклифф ещё раз напомнил о необходимости уделять особое внимание ядерной проблеме КНДР. По его мнению, ядерное оружие является для Севера обязательным условием для сохранения действующего режима и укрепления своего положения на международной арене.