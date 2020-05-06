Пхеньян столкнулся с сокращением экспорта и ростом торговой зависимости от Китая

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Как сообщила в среду Корейская ассоциация внешней торговли, в прошлом году товарооборот КНДР составил 2 млрд 945 млн долларов, увеличившись на 11% по сравнению с предыдущим годом. При этом экспорт сократился на 20,9%, а импорт вырос на 15,6%. В общей сложности объёмы экспорта сократились на 94% по сравнению с показателями 2015 года, за два года до усиления международных антисеверокорейских санкций. В прошлом году торговыми партнёрами КНДР были 62 страны, что почти в два раза меньше, чем в предыдущем году. На фоне нарастающей торговой зависимости от Китая объём торговли между Пхеньяном и Пекином в прошлом году увеличился на 15%, составив 2 млрд 844 млн долларов. Среди основных экспортных товаров КНДР - часы, ферросилиций, парики и вольфрам. Главные статьи импорта - соевое масло, ткани, рис, мука и детали для часов.