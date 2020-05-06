Объём онлайн-торговли увеличился в марте на 11,8%

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В РК растёт объём онлайн-торговли, поскольку жители страны в условиях пандемии вируса COVID-19 воздерживаются от посещения людных мест и личного общения. Как сообщили в среду в Национальном статистическом управлении, общий объём онлайн-транзакций составил в марте 12 трлн 582 млрд 500 млн вон или 10 млрд 289 млн долларов. Это на 11,8% больше в годовом исчислении. Продажи свежих продуктов питания возросли на 91,8%, бытовых товаров - на 46,9%, компьютеров и периферийных устройств - на 30,1%. При этом продажи в культурно-рекреационной области сократились на 88,9%, в области туризма и транспорта - на 73,4%. Сумма покупок, совершённых с помощью смартфонов, планшетов и других мобильных гаджетов, возросла на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю мобильных гаджетов пришлось 67,3% всех онлайн-продаж в марте.