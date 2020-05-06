Президент России наградил лидера КНДР медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

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Президент России Владимир Путин наградил председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Как сообщило во вторник посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook, северокорейский лидер награждён «за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребённых на территории КНДР советских граждан и проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов советских воинов в КНДР». 5 мая посол России в Пхеньяне Александр Мацегора передал награду министру иностранных дел КНДР Ли Сон Гвону. Церемония передачи состоялась во Дворце съездов Мансудэ. КНДР и Россия активизировали усилия по укреплению двусторонних связей после того, как лидеры двух стран провели свой первый саммит 25 апреля прошлого года во Владивостоке. Отмечая первую годовщину саммита, в прошлом месяце северокорейская сторона заявила о своей приверженности стратегическим и дружественным отношениям с Россией.