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Политика

В поисках останков солдат, погибших во время Корейской войны, примут участие подземные роботы

Write: 2020-05-06 11:37:11Update: 2020-05-06 15:27:32

В поисках останков солдат, погибших во время Корейской войны, примут участие подземные роботы

Photo : YONHAP News

В поисках останков солдат, погибших во время Корейской войны, будут задействованы подземные роботы. Данное решение принято в рамках «четырёх стратегий и десяти задач» министерства обороны РК, цель которых состоит в повышении эффективности данных работ. В частности, планируется начать разработку и внедрение автономных роботов, которые самостоятельно смогут осуществлять поисковые работы. Военные намерены находить не менее 500 останков солдат ежегодно. Для этого будет создано подразделение на уровне армейского корпуса. К следующему году планируется получить до 12.500 образцов ДНК родственников погибших солдат. Раскопки планировалось начать ещё в марте, но работы были отложены в связи с распространением COVID-19. Хотя за последние пять лет проделан большой объём работы, до сих пор не обнаружены останки 135 тыс. погибших воинов. 
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