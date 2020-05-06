В поисках останков солдат, погибших во время Корейской войны, примут участие подземные роботы

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В поисках останков солдат, погибших во время Корейской войны, будут задействованы подземные роботы. Данное решение принято в рамках «четырёх стратегий и десяти задач» министерства обороны РК, цель которых состоит в повышении эффективности данных работ. В частности, планируется начать разработку и внедрение автономных роботов, которые самостоятельно смогут осуществлять поисковые работы. Военные намерены находить не менее 500 останков солдат ежегодно. Для этого будет создано подразделение на уровне армейского корпуса. К следующему году планируется получить до 12.500 образцов ДНК родственников погибших солдат. Раскопки планировалось начать ещё в марте, но работы были отложены в связи с распространением COVID-19. Хотя за последние пять лет проделан большой объём работы, до сих пор не обнаружены останки 135 тыс. погибших воинов.