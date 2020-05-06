С января по апрель южнокорейский экспорт продуктов питания вырос на 3,8%

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В период с января по апрель южнокорейский экспорт продуктов питания составил 2 млрд 380 млн долларов, что на 3,8% больше в годовом исчислении. Как сообщили в среду в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, экспорт кимчхи, традиционных корейских квашенных овощей, составил 45 млрд 100 млн долларов. Это на 30,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объём зарубежных поставок лапши быстрого приготовления южнокорейского производства увеличился на 34,5%, составив 194 млн долларов. В связи с режимом самоизоляции, действующим во многих странах, увеличились поставки закусок и соусов, а экспорт алкогольных напитков, которые в основном используются в ресторанах, сократился, - сообщили в министерстве. Южнокорейский экспорт продовольственной продукции в США, страны АСЕАН и ЕС вырос, а поставки в Японию и Китай сократились.