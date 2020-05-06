В РК возобновляют работу государственные учреждения культуры

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В связи с заменой режима социального дистанцирования на более мягкий режим повседневного карантина 6 мая в РК возобновляется работа государственных учреждений культуры. Кроме того, снимается запрет на проведение спортивных мероприятий. Как сообщили в среду в Центральном штабе по противодействию стихийным бедствиям, чрезвычайным ситуациям и катастрофам, по всей стране открылись 24 государственных учреждения культуры, которые не работали с 24 февраля. В их числе музеи, галереи и библиотеки, которые обязаны соблюдать карантинные правила. В их числе – ограничение количества посетителей, одновременно находящихся в закрытых помещениях. Для этого решено использовать систему предварительного бронирования билетов. С 6 мая поэтапно возобновится проведение концертов и спектаклей в пяти государственных театрах – Национальном театре, Государственной академии корейской классической музыки, Театре Чондон, Художественном театре Мёндон и Государственном культурном центре Азии. Возобновятся выступления семи национальных художественных коллективов, в том числе, Государственной труппы театрального искусства и Государственной балетной труппы. В каждом учреждении должен быть назначен менеджер по соблюдению карантина. У зрителей должна измеряться температура, а их рассадка должна производиться в шахматном порядке, чтобы рядом с каждым было свободное место.