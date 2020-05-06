Кан Гён Хва и Майкл Помпео обсудили вопросы борьбы с пандемией COVID-19

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Министр иностранных дел РК Кан Гён Хва и госсекретарь США Майкл Помпео обсудили в среду по телефону вопросы борьбы с пандемией вируса COVID-19. Помпео поздравил правительство РК с успешным проведением парламентских выборов, поблагодарил южнокорейские карантинные органы за тесное сотрудничество и обмен информацией об эпидемической ситуации. Кан Гён Хва ответила Майклу Помпео, что правительство РК и в дальнейшем будет делиться опытом борьбы с пандемией с США и мировым сообществом. Участники беседы затронули также ряд актуальных вопросов двусторонних отношений, в том числе, распределение расходов на содержание американских войск на юге Корейского полуострова. Как сообщил представитель МИД РК, Кан Гён Хва и Майкл Помпео сошлись во мнении, что южнокорейско-американские отношения развиваются во взаимовыгодном направлении.