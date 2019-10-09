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Корея: Юг-Север

КНДР могла провести наземные испытания для улучшения характеристик БРПЛ

Write: 2020-05-07 10:20:30Update: 2020-05-07 18:56:54

Photo : KBS News

КНДР могла провести наземные испытания для улучшения характеристик баллистической ракеты подводных лодок (БРПЛ), которая была запущена в прошлом году. Об этом Национальная служба разведки РК доложила комитету по делам разведки Национального собрания. В прошлом месяце американский информационный портал 38 North высказывал предположение, что на верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо был произведён испытательный подводный запуск. В октябре прошлого года КНДР проводила испытания БРПЛ нового типа «Пуккыксон-3». По данным южнокорейских спецслужб, в районе верфи Синпхо в провинции Хамгён-Намдо на постоянной основе размещено оборудование, предназначенное для подводного запуска ракеты, что может свидетельствовать о подготовке к новым испытаниям. В июле прошлого года стало известно о том, что КНДР завершает строительство подводной лодки нового типа водоизмещением порядка трёх тысяч тонн, которая, по оценкам южнокорейских спецслужб, способна нести до трёх баллистических ракет подводного базирования. 
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