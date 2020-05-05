930 тыс. временных работников получат помощь в рамках программы чрезвычайной поддержки занятости

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930 тысяч временных работников, пострадавших от пандемии вируса COVID-19, получат помощь в рамках программы чрезвычайной поддержки занятости. Об этом сообщил 7 мая вице-премьер, министр планирования и финансов РК Хон Нам Ги. В первую очередь программа поддержки охватит незастрахованных внештатных работников, штатных сотрудников компаний, находящихся в неоплачиваемом отпуске, а также самозанятых с доходом ниже среднего по стране. Те, чьи доходы в результате пандемии COVID-19 сократились более чем на 25%, будут получать ежемесячную помощь в размере 500 тыс. вон (410 долларов) в течение трёх месяцев. Хон Нам Ги напомнил, что в прошлом месяце правительство решило создать фонд стабилизации занятости объёмом 1 трлн вон (815 млн долларов), чтобы помочь наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19. Необходимые средства будут получены из резервных фондов и третьего дополнительного бюджета.