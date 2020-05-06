РК призывает Евросоюз минимизировать торговые барьеры в условиях пандемии COVID-19

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Директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи провела в среду видеоконференцию со своим коллегой из Евросоюза Филом Хоганом. Обсуждался широкий спектр вопросов, связанных с торговлей. В частности, южнокорейская сторона призвала Евросоюз рассмотреть вопрос об ослаблении торговых барьеров с целью оживления глобальных цепочек поставок, которые были нарушены пандемией COVID-19. Ю Мён Хи выразила обеспокоенность тем, что меры в отношении южнокорейской стальной продукции могут привести к дальнейшему распространению протекционизма. С февраля прошлого года Евросоюз взимает 25-процентную пошлину на импортную стальную продукцию сверх своих квот. Соответствующее решение было принято из-за опасений, что протекционизм со стороны США может побудить производителей стали рассматривать европейский рынок как альтернативу. Ю Мён Хи предложила Евросоюзу обсудить стандарты для «цифровой экономики» на фоне растущей активности онлайн-бизнеса в связи с пандемией COVID-19. В 2019 году Евросоюз был третьим по величине торговым партнёром РК. Двусторонний товарооборот составил 108 млрд 600 млн долларов.