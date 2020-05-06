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Вирус африканской чумы свиней проник в РК из Китая и России через КНДР. Об этом сообщил в четверг представитель Национального института окружающей среды при министерстве экологии РК, обнародовав промежуточные результаты исследования путей проникновения в страну смертельной болезни животных. В докладе, подготовленном учёными института, говорится, что генотип вируса, обнаруженный в РК, идентичен генотипу, поразившему Россию и Китай. Хотя генотип, о котором сообщили ветеринарные органы КНДР, не был подтверждён на международном уровне, учёные предположили, что вирус проник оттуда. Он был обнаружен у реки Амноккан в мае прошлого года, и северокорейская сторона сообщила о его обнаружении во Всемирную организацию здравоохранения животных. Первые случаи заболевания в РК были зарегистрированы в районах вблизи межкорейской границы 2 октября прошлого года. В настоящее время в РК выявлено 604 случая африканской чумы свиней, при этом за последние восемь дней было зарегистрировано 24 новых случая.