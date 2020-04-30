Дональд Трамп: РК согласилась платить «реальные деньги» за содержание американских войск

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Южнокорейская сторона согласилась платить нам «реальные деньги, которые мы очень ценим». Об этом заявил президент США Дональд Трамп, имея в виду долю расходов Сеула на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове. «Мы тратим эти деньги... И если мы собираемся защищать страны, они также должны уважать нас, внося свой вклад», - сказал Дональд Трамп журналистам в ходе состоявшейся в четверг в Белом доме встречи с губернатором штата Техас Грегом Эбботтом. Ранее южнокорейская сторона, которая платила в прошлом году 870 млн долларов, предложила увеличить свою долю расходов на 13%, но Дональд Трамп отклонил это предложение. Между тем, представитель американской администрации заявил агентству «Ёнхап», что Вашингтон попросил Сеул заплатить в этом году 1 млрд 300 млн долларов, что почти на 50% больше, чем в прошлом году. На Корейском полуострове размещены около 28,5 тыс. американских военнослужащих.