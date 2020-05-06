119 южнокорейцев вернутся на родину из Танзании

Photo : YONHAP News

119 южнокорейских граждан вернутся на родину из Танзании, сообщили в министерстве иностранных дел РК. Чартерный самолёт авиакомпании Qatar Airways, организованный посольством РК в Танзании, вылетел 7 мая из Дар-эс-Салама. Вместе с южнокорейцами на борту находятся 24 гражданина Японии, 31 гражданин Канады, 13 граждан Великобритании и двое граждан Китая – всего 199 человек. Это уже не первый случай сотрудничества РК и Японии в организации эвакуации своих граждан. Ранее граждане Японии уже возвращались на родину на самолётах, организованных РК, из Мадагаскара, Кении и Филиппин, тогда как корейцы возвращались из Индии и Судана на самолётах, организованных Японией. Кроме того, правительство Японии помогло пятилетней южнокорейской девочке, больной лейкемией, и её родителям вернуться домой на специально организованном самолёте. Активно ведётся сотрудничество и с другими странами. Так, 8 мая должны вернуться на родину южнокорейские граждане из Польши. Рейс выполняется компанией LOT Polish airlines. В этот же день самолёт вернётся обратно в Варшаву с сотрудниками LG Chem и других южнокорейских компаний, общее число которых составит 260 человек.