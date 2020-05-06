Gallup Korea: Рейтинг президента РК превысил 70%

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Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина впервые за 1 год 10 месяцев превысил 70%. Как сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, 71% участников опроса, проведённого с 5 по 7 мая, положительно относятся к политике нынешнего главы государства. Это на 7% больше, чем неделю назад. В опросе, проведённом по телефону, приняли участие 1.004 человека старше 18 лет. Негативно относятся к политике президента 21% опрошенных, что на 3,1% меньше, чем на прошлой неделе. Не определились с выбором 8% респондентов. Рост популярности главы государства связан с успешной борьбой нынешнего правительства с пандемией вируса COVID-19 и началом выплат всем гражданам страны единовременной чрезвычайной помощи. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.