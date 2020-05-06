При раскопках в ДМЗ найдены 23 фрагмента останков

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За период с 20 апреля по 7 мая на участке демилитаризованной зоны в районе высоты Хвасальмори в провинции Канвондо обнаружены 23 фрагмента останков погибших военных и 34.26 предметов, которые им принадлежали. Об этом сообщили 8 мая в министерстве обороны РК. В этом месяце, за период с 1 по 7 мая, обнаружено 11 фрагментов костей, а также фонари, кольца, пуговицы военных. Все найденные детали были переданы на экспертизу. Кроме того, во время поисковых работ были обнаружены укрытия в виде пещер. По словам ветеранов войны, в них солдаты прятались во время наступления врага, затем оттуда совершали контрнаступление. В министерстве обороны предполагают, что останки можно будет найти и в этих укрытиях. Как только будут разработаны необходимые меры безопасности, поиски начнутся и там. Предполагается, что поисковые работы в пещерах будут вестись с помощью малогабаритных подземных роботов. Поисковые работы ведутся в рамках военных договорённостей между Югом и Севером от 19 сентября 2018 г. Между тем, северокорейская сторона не отвечает на неоднократные предложения Юга вести раскопки общими усилиями.