Житель города Ёнина стал источником заражения не менее чем 14 человек

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229-летний житель города Ёнина провинции Кёнгидо стал источником заражения не менее чем 14 человек, включая трёх иностранцев, во время посещения ночных клубов в сеульском районе Итхэвон в ночь с 1 на 2 мая. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, результаты тестирования на вирус COVID-19 дали положительный результат. Результаты 97 человек оказались отрицательными. Одновременно с пациентом, ставшим источником заражения, в пяти посещённых им клубах и барах находились не менее 1.500 человек. Велика вероятность, что количество случаев заражения увеличится. Посетители клубов будут выявлены с помощью записей с камер видеонаблюдения и транзакций по кредитным картам. В городе Ёнине выявлены 58 контактов пациента, среди которых 44 сотрудника компании, в которой он работал. Развлекательным заведениям рекомендовано прекратить работу на месяц, начиная с 20 часов пятницы.