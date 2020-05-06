В городе Чхончжу будет построен источник синхротронного излучения

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В городе Чхончжу провинции Чхунчхон-Пукто будет построен новый многоцелевой источник синхротронного излучения. Об этом сообщили 8 мая в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий РК. На размещение синхротрона претендовали четыре города, однако на этапе оценки Чхончжу набрал наибольшее количество баллов (90,54 из ста). При выборе учитывались близость к скоростной трассе и исследовательскому комплексу в Тэдоке. Стоимость государственного проекта составит 1 трлн вон или 820 млн долларов. Заявку на анализ целесообразности проекта планируется подать до конца этого года. Если проект будет утверждён, строительство синхротрона начнётся в 2022 году, а в 2028 году он будет введён в эксплуатацию. В Пхохане провинции Кёнсан-Пукто уже установлены источники синхротронного излучения третьего и четвёртого поколений, однако из-за повышенного спроса исследователей правительство РК решило построить ещё один источник.