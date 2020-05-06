10 мая в РК выявлены 35 случаев заражения COVID-19

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За сутки 10 мая в РК выявлены 35 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 10.909 человек. Как сообщили в Корейском центре контроля и профилактики заболеваний, суточный рост числа заболевших оказался максимальным с 9 апреля. Источником роста заболеваемости стал 29-летний житель города Ёнина провинции Кёнгидо, который в ночь на 1 мая посетил ряд клубов и баров в сеульском районе Итхэвон. Число заражённых, которые связаны с ним, составило 75 человек. Оно может вырасти, поскольку одновременно с разносчиком инфекции в ночных заведениях находились не менее 1.500 человек. Среди въехавших в страну 10 мая обнаружены 6 инфицированных. Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, вызванного вирусом COVID-19, не изменилось, составляя по-прежнему 256 человек. Из медицинских учреждений по окончании лечения выписаны 22 человека, а общее количество выздоровевших составило 9.632 человека.