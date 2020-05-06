Realmeter: Улучшения в сферах здравоохранения и соцобеспечения – главное достижение Мун Чжэ Ина за 3 года

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Улучшения в сферах здравоохранения и социального обеспечения являются главными достижениями Мун Чжэ Ина за три года пребывания на посту президента. Такой ответ дали 34,3% участников опроса, проведённого 9 мая агентством Realmeter среди 500 взрослых южнокорейцев. 14,4% опрошенных назвали главными достижениями успехи в сферах внешней политики и безопасности. 47,8% респондентов назвали восстановление экономики и создание рабочих мест, отвечая на вопрос о том, на каких сферах следует сосредоточиться в течение оставшихся двух лет. 25,2% респондентов назвали реформу прокуратуры. Между тем, рейтинг Мун Чжэ Ина превышает 60%. По итогам отдельного опроса, проведённого агентством Realmeter 4 и с 6 по 8 мая среди 2.515 человек, его политику одобряют 62% респондентов, что на 1,4% больше, чем на предыдущей неделе. Между тем, уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро составляет 43,7%, что на 1,5% меньше, чем на предыдущей неделе. Уровень поддержки оппозиционной Объединённой партии будущего сократился на 1,9%, составив 26,1%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.