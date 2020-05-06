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В мире

США готовы проявить гибкость для достижения сбалансированной сделки с КНДР

Write: 2020-05-11 12:30:47Update: 2020-05-11 12:31:22

США готовы проявить гибкость для достижения сбалансированной сделки с КНДР

Photo : YONHAP News

Как сообщили в воскресенье в госдепартаменте США, предложение Вашингтона о проведении конструктивных переговоров с Пхеньяном остаётся в силе, и США готовы проявить «гибкий подход» для достижения сбалансированного соглашения. Таким образом в американском внешнеполитическом ведомстве по просьбе агентства Ёнхап прокомментировали высказывания президента РК Мун Чжэ Ина о межкорейских и северокорейско-американских отношениях, прозвучавших в обращении к народу по случаю третьей годовщины пребывания у власти. Как отметил представитель  госдепартамента, США поддерживают межкорейское сотрудничество и координируют свои действия с Сеулом, чтобы обеспечить сотрудничество параллельно с прогрессом в области денуклеаризации. Отвечая на вопрос, поддерживают ли США связь с КНДР, представитель госдепартамента сказал, что Вашингтон полон решимости начать конструктивные переговоры с Пхеньяном, чтобы у Севера было светлое будущее. Он   подчеркнул, что США готовы проявить гибкий подход для достижения сбалансированного соглашения по всем обязательствам, принятым на саммите в Сингапуре в 2018 году. 
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