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Индивидуальные инвесторы накопили 50 трлн вон (41 млрд долларов) в виде ценных бумаг и инвестиционных депозитов, что оказывает влияние на базовый биржевой индекс KOSPI. По данным Корейской биржи, в период со 2 января по 8 мая розничные инвесторы купили акции на сумму 30 трлн 800 млрд вон - 26 трлн 100 млрд вон на основной бирже и 4 трлн 700 млрд вон на вторичном рынке KOSDAQ. За тот же период прошлого года физические лица продали акции стоимостью 4 трлн 700 млрд вон на основной бирже и 798 млрд вон на рынке KOSDAQ. По данным Корейской ассоциации финансовых инвестиций, по состоянию на 7 мая инвестиционные депозиты физических лиц составили 44,5 трлн вон, что на 17 трлн 100 млрд вон больше, чем год назад. В последнее время главный биржевой индекс KOSPI демонстрирует относительную стабильность в диапазоне 1900–1950 пунктов на фоне турбулентности на мировых фондовых рынках.