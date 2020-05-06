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В Корее

Начался приём онлайн-заявок на чрезвычайные единовременные выплаты

Write: 2020-05-11 14:09:34Update: 2020-05-11 18:48:06

Photo : KBS News

11 мая компании-операторы кредитных карт начали приём онлайн-заявок  на получение чрезвычайных единовременных выплат. Их получают все граждане страны. Для подачи заявки необходимо зайти на интернет-страницу или в мобильное приложение одного из девяти операторов: KB, NH, Lotte, BC, Samsung, Shinhan, Woori, Hana, Hyundai. Онлайн-заявку может подать лишь глава домохозяйства, выплата начисляется через два дня после подачи. День подачи заявки определяется последней цифрой года рождения. С 18 мая заявку можно будет подать в представительствах операторов банковских карт или в отделениях банков. Выплаты могут быть использованы до 31 августа, после чего остаток суммы аннулируется. Полученные компенсации нельзя использовать в торговых центрах и магазинах беспошлинной торговли, крупных продуктовых магазинах, крупных магазинах электронной техники и в онлайн-магазинах.
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