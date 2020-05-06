РК направила в США 200 млн защитных масок

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Правительство РК направило в США 2 млн защитных масок для борьбы с пандемией COVID-19. О содействии в помощи с медицинским оборудованием президент США Дональд Трамп просил в ходе телефонного разговора с президентом РК Мун Чжэ Ином в марте. В министерстве иностранных дел РК пояснили, что решение о помощи США принималось с учётом эпидемической ситуации и наличием масок внутри страны, а также с учётом степени дефицита масок в стране-союзнике. Защитные маски были отправлены утром 11 мая на американском грузовом самолёте. 7 мая южнокорейское правительство уже заявляло о том, что намерено увеличить гуманитарную помощь в виде защитных масок зарубежным странам. США стали первым примером такой помощи. На данный момент официальные просьбы о содействии в обеспечении защитных масок поступили из 70 государств.