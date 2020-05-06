Главы КНДР и КНР обменялись устными посланиями

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Председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись устными посланиями, выразив друг другу поддержку в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщила газета «Чосон синбо», которая является негласным вестником Общества северокорейцев в Японии. В статье делается особый акцент на крепости и близости отношений Китая и Севера. «Партия и правительство КНДР твёрдо намерены восстановить традиционно дружественные отношения с КНР. В условиях всемирных страданий от пандемии отношения КНДР и КНР не только не померкнут, но станут ещё более явными», - говорится в газете. Глава КНДР Ким Чон Ын направил устное послание Си Цзиньпину 8 мая. «Мы рады результатам борьбы Китая с вирусом COVID-19 как будто своим», - отметил в послании северокорейский лидер. 9 мая в ответ последовало послание китайского лидера Си Цзиньпина. «Китай надеется на укрепление сотрудничества с КНДР в области карантинных мер против COVID-19», - говорилось в послании.