Представители миноритарных партий Ён Хе Ин и Чо Чжон Хун будут исключены из Гражданской партии Тобуро

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Депутаты Национального собрания 21-го созыва и представители миноритарных партий Ён Хе Ин и Чо Чжон Хун, прошедшие в парламент по партийным спискам Гражданской партии Тобуро, будут исключены из её состава 12 мая. Такое решение было принято партийной комиссией по этике. После того, как оба кандидата предоставят согласие об отказе от повторного рассмотрениея дела, 12 мая на заседании Высшего совета партии будет инициирована процедура их исключения. Ещё один депутат от Гражданской партии Тобуро Ян Чжон Сук также будет исключена из партии. Эта процедура предполагалась с самого начала образования Гражданской партии Тобуро. После исключения из партии оба депутата будут осуществлять парламентскую деятельность в составе своих миноритарных партий. 13 мая гражданская партия Тобуро будет объединена с правящей Демократической партией Тобуро. Остальные 14 выходцев из миноритарных партий, прошедших в парламент по спискам от Гражданской партии Тобуро, станут депутатами от Демократической партии Тобуро.