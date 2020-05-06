Союз справедливой памяти: Помощь жертвам сексуального насилия в японской армии составила 910 млн вон

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За последние три года сумма пожертвований, полученных Союзом справедливой памяти, составила 2 млрд 210 млн вон (1 млн 800 тыс. долларов). 41% суммы составила поддержка жертв сексуального насилия в японской армии. Такую информацию предоставили представители Союза справедливой памяти 11 мая на пресс-конференции, созванной в ответ на заявление жертвы сексуального насилия Ли Ён Су о сомнительности честного расходования пожертвований. Вместе с тем, сумма пожертвований, собранных во время митингов по средам, которые критиковала пожилая женщина, составила 4,5 млн вон (3.700 долларов), тогда как на проведение самих митингов было потрачено около 110 млн вон. Представители Союза также пояснили, что пожертвования тратятся не на передачу собранных средств жертвам насилия, а на лечение жертв или деятельность, связанную с их социальным восстановлением. Представители Союза также отметили, что они реализуют 12 проектов, один из которых – помощь жертвам сексуального насилия в японской армии. Союз справедливой памяти – это организация, которая борется за права женщин, пояснили представители Союза.