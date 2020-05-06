Количество погибших из-за утечки газа на заводе LG Chem в Индии возросло до 12 человек

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Количество погибших из-за утечки газа, произошедшей 7 мая на заводе LG Chem в штате Андхра Прадеш на юге Индии, возросло до 12 человек. Двенадцатый погибший скончался в больнице, сообщает местная полиция. 11 местных жителей скончались сразу после аварии 7 мая. Вместе с тем, большинство пострадавших, поступивших в больницу сразу после происшествия с симптомами затруднённого дыхания, уже выписаны, а состояние 20 жителей средней степени тяжести постепенно стабилизируется. Местные власти ведут расследование причины утечки газа и ищут виновных. По одной из версий, причиной могла послужить поломка холодильного оборудования. Министр промышленности штата Андхра Прадеш заявил, что утечка газа произошла по неосторожности сотрудников завода. Местная полиция завела дело на представителей завода по подозрению в халатности и непреднамеренном убийстве людей.