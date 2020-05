Photo : YONHAP News

Клип южнокорейской группы BTS на песню «Not Today» набрал 400 млн просмотров d YouTube. Об этом сообщил представитель продюсерского центра Big Hit Entertainment. Песня «Not Today» была выпущена в феврале 2017 года в составе альбома WINGS: YOU NEVER WALK ALONE. Клип сразу привлёк внимание зрителей фееричной постановкой, в которой семь членов группы энергично и зажигательно танцуют вместе с несколькими десятками других танцоров. Это уже десятый клип группы, который набрал больше 400 млн просмотров на YouTube. Некоторые клипы группы, например, клипы на песни «DNA» и «Boy With Luv» набрали более 900 и 700 млн просмотров соответственно. Группа BTS – рекордсмен среди южнокорейских исполнителей по количеству клипов с просмотром свыше 400 млн.