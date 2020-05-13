11 мая в РК выявлены 27 новых случаев заражения COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, 11 мая в стране выявлены 27 новых случаев заражения вирусом COVID-19. Общее количество подтверждённых случаев заражения – 10.936. С середины апреля до начала мая число новых случаев заражения неуклонно снижалось. Оно начало вновь расти после того, как 29-летний южнокореец с положительным результатом тестирования на COVID-19 в ночь с 1 на 2 мая побывал в ряде ночных заведений в сеульском районе Итхэвон. Одновременно с ним там находились не менее 1.500 человек. После этого было зарегистрировано около ста случаев инфекции среди посетителей клубов, членов их семей и знакомых. Общее число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного вирусом COVID-19, составило 258 человек. Два человека умерли за минувшие сутки. Уровень смертности составляет 2,36%. 11 мая 38 человек выписаны из медицинских учреждений по окончании лечения, а общее число вылечившихся составило 9.670 человек.