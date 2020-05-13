В Сеуле начнется движение беспилотного транспорта

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12 мая на площади культуры Санам в Сеуле состоялась церемония по случаю начала тестирования беспилотного транспорта. В ней приняли участие семь предприятий, среди которых LG Uplus, Unmanned Solution, SML, Control Works и другие, а также учебные заведения. В июне прошлого года в районе Санам уже была установлена площадка для тестирования, а с сентября проводились испытания беспилотных автомобилей. А начиная с 12 мая в Сеуле начнется регулярное движение по улицам трёх автобусов, четырёх легковых автомобилей и трёх роботов-доставщиков. Возможность протестировать беспилотный транспорт предоставляется также обычным жителям после подачи заявки на сайте Сеульского информационного центра дорожного транспорта (http://topis.seoul.go.kr). Желающие могут проехать на беспилотном автобусе, который отправляется 6 дней в неделю кроме понедельника и 54 раза в день от станции метро Digital Media City.