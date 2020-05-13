Большинство граждан РК намерены потратить чрезвычайные выплаты на пищу и медицину

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В связи с началом приёма онлайн-заявок на получение чрезвычайных единовременных выплат телерадиовещательная компания KBS провела опрос среди граждан страны, чтобы выяснить, на что они собираются потратить полученные деньги. Участники опроса должны были выбрать две области. 92,2% опрошенных намерены потратить деньги на продукты питания, 41,5% - на еду в кафе и ресторанах, 37,2% - на оплату медицинских услуг. Лишь 10,3% опрошенных готовы потратить деньги на образование, 9,5% - на культуру. Список замкнули одежда – 6,7% и товары первой необходимости –1,7%. На вопрос о том, увеличат ли респонденты потребление, 36,3% ответили, что увеличат на размер полученной суммы, 34,1% респондентов ответили, что увеличат расходы лишь на часть полученной суммы, 29,3% ответили, что сохранят свои расходы на прежнем уровне. Желание пожертвовать выплаты выразили 11,2% респондентов.